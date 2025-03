Pallanuoto femminile. Penta Modena, esordio alle Dogali

Turno decisamente a scartamento ridotto, quello che attende la pallanuoto modenese nel finse settimana: ferma la serie C, sono poche le squadre senior modenesi che scenderanno in acqua. In serie B femminile c’è l’esordio casalingo, oggi alle 17.30 alla Piscina Dogali di Modena, della squadra del Penta Modena, che riceve la seconda squadra del Vela Ancona, formazione di serie A1: dopo il buon esordio di domenica scorsa a Padova, che ha lasciato buoni segnali al di là del severo passivo maturato, la formazione modenese si presenta al rimo appuntamento casalingo piena di voglia di ben figurare. In Promozione maschile, esordio casalingo, alla Piscina Ferrari di Reggio Emilia, per l’Onda Blu Formigine con Riccione.