Pallanuoto Ferrara con la marcia giusta. Serve il bis travolgendo Parma in casa

Che spettacolo la Pallanuoto Ferrara. Due su due in campionato, Parma battuta 13-7 e grande avvio di stagione. Dopo l’esordio vincente a Bologna, questa volta successo convincente in casa con cinquina per Fontana e quaterna per Tiozzo. Si parte subito forte, Lelli con una splendida rete dal perimetro inganna Gobettini, ma la risposta di Parma è veemente con Boselli in superiorità numerica, bravo a bucare la difesa estense per due volte. Ferrara sfrutta la propria velocità nel nuoto e grazie alle ripartenze della coppia di frecce Tiozzo-Fontana (già 3 gol

per lui a fine primo quarto) si porta avanti 5-2 dopo 10’ di gioco. Secondo parziale più equilibrato, Tiozzo continua a far impazzire le retrovie ospiti sostenuto da Di Martino mentre Parma torna ad affidarsi a Boselli, che a fine gara firmerà una tripletta, e Bonaconza. Si invertono le panchine sul raddoppio ferrarese (8-4), i padroni di casa amministrano con intelligenza il vantaggio riuscendo ad incrementarlo nel terzo quarto con un break che spezza definitivamente le gambe di Parma.