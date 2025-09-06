Pallanuoto. Forlì pronta a ripartire in piscina dall’Acquagoal ai Master

Con l’inizio delle lezioni scolastiche riprende anche l’attività sportiva della pallanuoto Forlì. É una realtà ormai consolidata da anni presso la piscina comunale e sta riscontrando sempre più interesse sia da parte dei più giovani, sia degli adulti, che ritornano a giocare dopo alcuni anni di stop o, addirittura, si avvicinano per la prima volta, anche da discipline sportive non acquatiche.

Per il settore giovanile, l’offerta sportiva va dagli 8 ai 18 anni: l’avviamento alla pallanuoto è denominato Acquagoal (8-10 anni), con regole semplificate. Poi, nelle categorie giovanili superiori (dall’Under 13 all’Under 18), progressivamente si propongono allenamenti sempre più specifici e tecnici in un gioco che favoresce lo sviluppo non solo fisico. Nei campionati Uisp possono giocare anche le ragazze insieme ai loro coetanei; è però profonda aspirazione della società ristabilire la formazione (o più formazioni) femminile, che era presente prima del Covid.

Per gli adulti, la società propone sia un campionato agonistico (Promozione, serie D Fin) sia amatoriale (Master Uisp) in modo da andare incontro alle varie disponibilità di allenamento degli iscritti. Le iscrizioni sono aperte a tutti presso la reception della piscina comunale di Forlì, dove si possono chiedere informazioni sull’attività e sui costi.

u. b.