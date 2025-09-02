Pallanuoto giovanile femminile - Al Warterpolo Arena Festival. Rari, under 14 in ritmo. Quinto posto favoloso

Dopo gli uomini, le donne: la Rari Nantes Florentia è sempre ai vertici. Il risultato più recente è quello ottenuto dalla squadra ‘rosa’ under 14 di pallanuoto che ha concluso con un significativo quinto posto (su 24 formazioni) la partecipazione alla seconda edizione del ‘Waterpolo Arena Festival Ragazze’ che si è disputato al Centro Federale di Ostia.

Nel corso dell’evento, articolato su cinque giorni, le fiorentine hanno vinto sette gare su nove, con 100 gol realizzati, fermate nella corsa al podio dalla rappresentativa ligure laureatasi poi vicecampionessa nazionale alle spalle dell’Ekipe Orizzonte Catania. Terza piazza per Brescia e la Sis Roma quarta.

Nel girone preliminare la Florentia ha collezionato quattro successi consecutivi contro Moie (18–4), Aquademia (11–8), Sori Pool Beach (10–7) e Lazio Nuoto (17–11) cedendo di misura solo alla Liguria (10–8). Nella fase finale, invece, sono arrivate le vittorie contro Bogliasco 1951 (12–10), Sori Pool Beach (8–7) e Plebiscito Padova (9–6, nella finalina per il quinto posto).

La squadra, guidata da Lucia Giannetti, allenatrice della formazione di A2, e Jacopo Mazzoni, responsabile del gruppo under 14, era composta da Margherita Caciagli, Bianca Cecchi, Ginevra Ciabbatti, Sara Cresci, Sofia Corsi, Carlotta Scottà, Fiorenza Petrini, Giada Panella, Gemma Testa, Sylvia Hyzer, Ilaria Nannetti, Dalia Fazio, Vittoria Mugnai e Irene Cappini.

"Questo quinto posto – ha commentato il presidente Andrea Pieri - è un risultato che va ben oltre la classifica perché rappresenta il futuro della nostra società e la conferma di un movimento giovanile in grande salute. Si aggiunge agli ottimi traguardi di una stagione esaltante, chiusa con la promozione in A2 della squadra femminile, la vittoria del campionato paralimpico, la permanenza in A1 della squadra maschile e le oltre dieci medaglie internazionali conquistate dai nostri atleti del nuoto. Un ringraziamento particolare ad Acea che con il suo sostegno ha reso possibile questo percorso di crescita e di successi; questi risultati sono anche frutto del contributo suo e di quello degli altri sponsor".

Franco Morabito