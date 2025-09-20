Pallanuoto giovanile. Rari under 12, annata di qualità. Finali nazionali da protagonisti

Dopo l’under 14 anche quella under 12 (Esordienti) di pallanuoto maschile della Rari Nantes Florentia ha chiuso con un promettente 16° posto (su 24 squadre di tutta Italia) la propria stagione sportiva al Waterpolo Arena Festival 2025 di Ostia. Inserita in un girone di alto livello con Rapallo, Libertas Roma Eur, Telimar, Rari Nantes Cagliari e Bolzano Nuoto, la squadra biancorossa aveva concluso la prima fase con una sorprendente quarta piazza guadagnandosi così l’accesso alla seconda parte del torneo. Negli ottavi ha però pagato la minore esperienza rispetto all’Ekipe Orizzonte, mentre nella finalina per il 15°-16° posto è stata sconfitta da un altrettanto forte Trieste. Due gare, queste ultime, in salita che non cancellano comunque il percorso di crescita tecnica e caratteriale mostrato lungo l’intera manifestazione e, più in generale, nell’arco dell’intera annata agonistica. A testimonianza dei concreti passi avanti compiuti dal gruppio spiccano infatti le vittorie con Cagliari e Bolzano: anche queste eccellenze nazionali della pallanuoto. La manifestazione è stata vinta da Roma Vis Nova davanti a Posillipo e Ekipe Orizzonte.

Questa la squadra gigliata guidata in panchina da Edoardo Bosazzi e dal vice Ruggero Morelli: Diego Passarelli, Duccio Piazzini, Edoardo Carnesecchi, Gabriele Bartolini, Edoardo Manzini, Diego Puig, Cristian Moroni, Tommaso Eroli, Abebe Barthel, Manuel Bandinelli, Tommaso Gabellini, Alessandro Chietti, Lucio Pierucci, Giacomo Minervini, Lorenzo Tortorici.

f. m.