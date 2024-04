Pallanuoto. Gori e Gnassi,. Rari in Nazionale

Fucina di grandi campioni che hanno fatto la storia della pallanuoto nazionale, Bologna torna a vestire ancora una volta l’azzurro con una doppia convocazione in nazionale. E’ una doppia festa in casa Rari Nantes vista la chiamata di Filippo Gori, al raduno della selezione maschile 2010 e quello di Giada Gnassi, a quello femminile Under 16. Il primo a scendere in vasca sarà Gori, impegnato a Genova al collegiale, in occasione della Coppa Italia di serie A1 alla presenza del Ct Sandro Campagna e del tecnico federale, e allenato della De Akker, Federico Mistrangelo. Una chiamata importante per Gori che conferma il suo talento e la qualità del settore giovanile della Rari Nantes. Sempre dalla Rari Nantes arriva la seconda chiamata. Alexandra Cotti, altra vecchia conoscenza persicetana e bologna, ha convocato Gnassi al raduno della nazionale Under 16 in programma da domenica a Ostia, in selezione ai prossimi impegni internazionali.