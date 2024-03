Pallanuoto: i campionati intercontinentali di Doha. Over 45, l’Ngm Firenze sale sul tetto del mondo

Sul gradino più alto del podio a livello mondiale. Strepitosa affermazione della Ngm Firenze Pallanuoto che si laurea campione del mondo categoria master over 45, nella manifestazione organizzata dalla World Aquatics sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto. L’evento si è svolto a Doha in Qatar, dal 23 febbraio al 3 marzo, e nella categoria maschile over 45 ha partecipato in rappresentanza dell’Italia la Ngm Firenze Pallanuoto con i suoi migliori atleti. Nella finalissima i fiorentini hanno battuto la squadra slovacca dei Veterano Kosice per 9-5, al termine di un torneo da protagonisti. Questi i campioni master over 45: Asatiani, Greco, Biancardi, Cocciola, Franceschi, Aragona, Perna, Bellecci, Martinelli, Calaiò, Longo, Goffredo, Cusimano, Valente, Scottà. Presidente Cipriano Catellacci, organizzatori squadra Francesco Franceschi capitano e Matteo Martinelli allenatore e giocatore.

"Un oro in una manifestazione mondiale ufficiale è di grande prestigio - afferma il presidente della Commissione sport del Comune, Fabio Giorgetti - e porta Firenze sul tetto del Mondo. Un successo straordinario e meritato arrivato dopo i due titoli di campione d’Italia conquistati nel 2022 e 2023.

Francesco Querusti