Pallanuoto: i ragazzi di Mistrangelo affrontano la Pro Recco. La De Akker insegue l’impresa: "Sappiamo con chi giochiamo»

Serve l’impresa. La De Akker prova a scalare la montagna Pro Recco. Appuntamento alla piscina Sciorba di Genova per la formazione bolognese, che questo pomeriggio alle 18.30 scende in vasca per affrontare i campionissimi liguri. Per riuscire ad impensierire la corazzata Pro Recco, servirà una prestazione semplicemente perfetta da parte di Milakovic e compagni. "Sappiamo con chi giochiamo. Loro sono non solo la squadra più forte in Italia e d’Europa – sottolinea coach Federico Mistrangelo - Noi stiamo cercando di conoscerci meglio, di trovare il giusto spirito di squadra senza disunirci nei momenti difficili come è capitato sabato scorso con Savona. A Trieste eravamo riusciti a mantenere la partita e i ritmi sui binari che ci sono più consoni e siamo calati solo nel finale. Oggi dobbiamo provare a fare lo stesso. In settimana ci siamo allenati bene, con il solo Di Murro che ha avuto un principio di influenza, ma tutto nella normalità". Una De Akker che vuole quindi staccarsi dall’attuale quota zero, ma che realisticamente dopo Trieste e Savona si trova di fronte alla squadra più forte e vincente del nostro campionato.

Le altre gare: Ortigia-Savona, Trieste-Napoli, Vis Nova Roma-Florentia, Olympic Roma-Quinto, Salerno-Posillipo, An Brescia-Palermo.

La classifica: Savona, Pro Recco, Brescia e Palermo 6, Quinto 4, Posillipo, Trieste, Canottieri Napoli, Ortigia 3, Vis Nova Roma 2, Olympic Roma, De Akker Team Bologna, Salerno e Florentia 0.

Filippo Mazzoni