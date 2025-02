Pallanuoto. Il clou è alle Dogali. Penta e Prato contro

Con l’esordio delle ragazze della serie B, si completa il quadro delle squadre moenesi impegnate nei campionati Senior di pallanuoto: particolare curioso, le ragazze di Matteo Gavioli esordiscono domenica a Padova contro la seconda squadra del Plebiscito Padova vicecampione d’Italia, ma giocando l’ultima giornata di campionato, anticipata per esigenze di calendario. In serie C maschile l’attenzione è tutta catalizzata sulla Piscina Dogali dove alle 17 il Penta Modena, leader della classifica, riceve l’azzurra Prato, seconda ad un punto: è l’ennesima verifica per la squadra di Selmi, sulla strada che porta alla serie B, ma bisognerà stare attenti all’atletismo degli avversari. Molto più facile la trasferta della Coopernuoto Carpi a Bologna contro l’ultima della classe President Bologna, che non dovrebbe essere in grado di fermare l’altra capolista: la seconda squadra della Coopernuoto esordirà invece domenica in Promozione, ospitando il Romagna Forlì, in un torneo che come quello femminile, si preannuncia "stile spezzatino". m.c.