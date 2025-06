Pallanuoto, il day after. Il Penta festeggia la promozione. Selmi: "Tornati dove meritiamo»

La squadra non si sa a che ora sia andata a letto, per festeggiare la promozione, ma il tecnico del Penta Modena, neopromosso in Serie B di pallanuoto, è raggiungibile telefonicamente abbastanza presto nella giornata di ieri, per raccontare una promozione fortemente voluta, che la squadra modenese si è dovuta sudare alla lotteria dei rigori: "La squadra ha festeggiato prima in piscina - conferma Luca Selmi - poi evidentemente in giro, visto gli orari dei post che sono girati, ma io vista l’età, sono andato a letto... È stato un risultato molto bello, sofferto e difficile per un paio di episodi che non potevamo gestire noi, una rete validissima non data nel primo tempo, e la brutalità, con inferiorità numerica alla fine, ma che la squadra ha saputo ben gestire". Timori? "Beh, dai un pochino di timore c’è stato, anche se avevamo messo in preventivo anche la possibilità dei rigori: diciamo però che noi la B l’abbiamo conquistata negli ultimi tre minuti della gara d’andata, quando dal 6-11 siamo andati 9-11, rendendo il ritorno più abbordabile. A differenza della gara d’andata, però, siamo tornati sui nostri livelli in difesa, subendo solo cinque reti che è stato il nostro standard per tutta la stagione regolare, controllando quel contropiede che a Certaldo ci ha messo in difficoltà". Ora bisogna pensare a cosa serve per la B: "Sicuramente qualcosa ci servirà, un po’ d’esperienza di categoria e qualche rinforzo in più in alcuni reparti, ma la struttura c’è ed è composta da gente molto motivata, che era a Modena, o è tornata, proprio per riportare la pallanuoto modenese nel posto dove deve stare, almeno in B".

Si è giocato nel frattempo anche in Promozione. Recupero 6^ G.: Onda Blu Formigine-Romagna Forlì 16-3. Spareggio promozione in C: Blu Gallery S.Severino-Pol. Riccione: 8-9. Classifica: 2000 Service (10 giocate) punti 30, Pol. Riccione (12) 28, Onda Blu Formigine (11) 22, Penta 12 (10), Coop Parma (10) 9, Coopernuoto (9) e Romagna Forlì (10) 6. m.c.