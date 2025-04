Pallanuoto, il pratese Bruni si gioca lo Scudetto con la Rari Nantes

Prato, 29 aprile 2025 – Ha chiuso la “regular season” del campionato di Serie A1 2024/25 al terzo posto in classifica con la Rari Nantes Savona, a sette lunghezze di distanza dall'accoppiata di testa formata da Brescia e Pro Recco. E in virtù di questo piazzamento, Lorenzo Bruni può ancora sognare quello che per lui sarebbe il terzo Scudetto. Il pallanotista di Prato, colonna della Nazionale, era reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Una spedizione chiusasi tra le polemiche a causa di un addio viziato da una decisione arbitrale errata nei quarti contro l'Ungheria, che ha penalizzato una rappresentativa che fin lì si era dimostrata fra le migliori del torneo olimpico (e che con tutta probabilità avrebbe portato a casa una medaglia). Bruni è riuscito ad incanalare delusione e rabbia per quell'epilogo rituffandosi con rinnovato entusiasmo a Savona, dando un contributo fondamentale alla stagione sin qui positiva del club ligure. Che si è qualificato alle semifinali-Scudetto, dove Lorenzo ha incontrato ed incontrerà di nuovo la sua ex-squadra: con la Pro Recco ha infatti giocato dal 2016 al 2018, vincendo due campionati ed altrettante Coppe Italia. E per quanto Recco non sia più la corazzata degli scorsi anni, ha chiuso anche questo torneo in prima posizione aggiudicandosi lo scorso 25 aprile “gara 1” contro Bruni e soci (13-8). Ecco quindi che la Rari Nantes sarà chiamata a vincere le prossime due sfide, per passare il turno. Impresa non banale, ma il trentunenne pratese sarà comunque determinato a far sì che il “sogno Scudetto” non si interrompa.

G.F.