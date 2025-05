Pallanuoto, il pratese Lorenzo Bruni convocato in Nazionale

Prato, 22 maggio 2025 - Nelle scorse ore, il commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto Alessandro Campagna ha diramato la lista dei convocati in vista del raduno di Ostia del prossimo 26 maggio, propedeutico alla preparazione per i Mondiali di Singapore del prossimo luglio. E nell'elenco, c'è anche Lorenzo Bruni, che dopo esser stato uno degli “alfieri” dello scorso ciclo (corredato da medaglie europee e mondiali) si candida per un ruolo da protagonista anche nel “nuovo corso”. Il pallanotista di Prato, colonna del Settebello degli ultimi anni, era reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Una spedizione chiusasi tra le polemiche a causa di un addio viziato da una decisione arbitrale errata nei quarti contro l'Ungheria, che ha penalizzato una rappresentativa che fin lì si era dimostrata fra le migliori del torneo olimpico (e che con tutta probabilità avrebbe portato a casa una medaglia). La successiva protesta inscenata dagli azzurri è costata peraltro una squalifica internazionale di sei mesi a tutto il gruppo. Bruni è riuscito ad incanalare delusione e rabbia per quell'epilogo rituffandosi con rinnovato entusiasmo nel suo club, la Rari Nantes Savona, dando un contributo fondamentale alla stagione positiva del club ligure. E adesso, nel mirino può mettere Singapore.

G.F.