Pallanuoto. La Coopernuoto in acqua dopo il ’terremoto’. Sfida diretta con Ravenna

Dopo il terremoto legato alle decisioni del giudice sportivo dell’Emilia Romagna, in merito alle partite perse alla Coopernuoto Carpi per l’errato tesseramento del proprio giocatore Edoardo Caiumi, si torna in acqua per le gare della settima giornata nel torneo di Serie C, che propone già un impegno molto pesante per la squadra di Max Caprara, che riceve Ravenna, penultima ad un punto dai carpigiani.

Bisogna vincere subito, sia perché sono punti pesanti per la classifica, sia per reagire allo schiaffone subito, che ha profondamente inciso sul morale della squadra. Si è giocata ieri sera invece, la partita del Penta Modena, che alla Piscina Dogali ha ospitato la R.N. Bologna, leader della classifica, con già otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, dopo sole sei partite: una sfida senza storia, vista la superiorità dei felsinei, che, come si dice nell’ambiente, giocano un altro sport. Chiude il programma della serie C, l’impegno dell’Onda Blu Formigine che alla Piscina Melato di Reggio Emilia, riceve la Reggiana, capolista del girone del Veneto: anche in questo caso il divario tecnico è molto ampio, ma il Penta può provare a giocare senza nulla da perdere. In acqua anche il torneo di Promozione, dove però praticamente gioca solo la seconda squadra della Coopernuoto, che dopo Pian del Bruscolo e Riccione, la prossima settimana giocherà a Forlì.

m.c.