Pallanuoto, la formazione ora al terz’ultimo posto. Coopernuoto penalizzata . Caiumi tesserato oltre il limite

All’indomani del pareggio con cui si è concluso lunedì sera il recupero tra Penta Modena e Coopernuoto Carpi, un tornado colpisce il campionato di Serie C nel girone Emiliano-marchigiano, e specificatamente la formazione carpigiana, che in un attimo crolla da secondo posto in classifica, al terz’ultimo della graduatoria, in piena zona retrocessione. Il giudice sportivo ha sanzionato la Coopernuoto con la sconfitta a tavolino per 5-0, ed un punto di penalizzazione per ogni caso esaminato, per aver utilizzato in due gare, quella vittoriosa contro S.Severino, e quella negativa contro la RN Bologna, il giocatore Edoardo Caiumi, tesserato il 22 gennaio, ovvero tre giorni dopo il limite imposto dal regolamento del 19: la società carpigiana si è poi resa conto dell’errore, e Caiumi non è più sceso in acqua, né lo potrà più fare per la stagione, ma ormai la frittata era fatta, e l’errore costa alla Coopernuoto cinque punti in classifica, e forse un campionato diverso da come si era messo. Tornando alla partita di lunedì sera, Carpi è partito forte portandosi 4-0, poi pian piano ha subito il ritorno del Penta, che è riuscito a ribaltare il punteggio, portandosi avanti di una rete fino a tre secondi dalla fine quando Ascari segnava la sua quarta rete, che valeva il giusto pareggio.

Pallanuoto, Girone 3: Penta Modena – Coopernuoto Carpi 8-8.

Classifica: RN Bologna punti 18, Persicetana (*), S.Severino e Fermo 10, Jesina 9, Penta Modena 7, Moie 6, Coopernuoto Carpi (&) 5, Ravenna (*) 4, Sterlino 3. (*) = una partita in meno. (&) = due punti di penalizzazione. m.c.