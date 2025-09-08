Pallanuoto, la presidente della società conferma che sarà una stagione speciale. Rari Nantes, una bella storia lunga ottant’anni. Gambardella: "Il segreto? Siamo una famiglia»

Ottant’anni e non sentirli. La Rari Nantes si appresta a vivere una stagione importante, con 80 anni di attività in vasca tra nuoto e pallanuoto, tra settore maschile e settore femminile. In tanti hanno iniziato a nuotare, o giocare a pallanuoto, in via Murri allo Sterlino, ma anche nell’impianto di Ca’ Selvatica, e a breve lo potranno a Castenaso nel nuovo impianto.

Si pensa al passato, ma anche al futuro che passa dalla rimodernizzazione degli impianti, ma che ha al centro del villaggio, come fulcro gli atleti e le loro famiglie. Ottanta anni e non sentirli come conferma Rosa Gambardella, prima presidente donna della Rari Nantes.

"Sarà un anno speciale. La Rari Nantes è una grande famiglia e in cima ai nostri pensieri c’è lo sviluppo come atleti ma anche come uomini e donne dei nostri ragazzi. Proprio per questo cerchiamo di metterli sempre nelle migliori condizioni possibile per crescere e migliorare".

Tante novità in vista in casa Rari Nantes dove si punta decisi a sviluppare ancora di più il settore giovanile.

"Il lavoro paga e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo due squadre senior che si stanno facendo onore e che sono composte da un’ossatura solida composta da tanti ragazzi e ragazze provenienti dal nostro settore giovanile. A livello junior poi stiamo facendo ottime cose, la conferma sta arrivando proprio in questi giorni da Ostia dove under 14 femminile e maschile e prossima settimana under 12 hanno partecipato o parteciperanno alle finali del campionato italiano di categoria, ma anche dalle convocazioni azzurre di Gori e Masetti, ma anche al femminile non sono mancati i giusti riconoscimenti per le nostre ragazze. Una nota particolare la devo spendere per l’under 14 maschile di Cristiano Balsamà, il sesto posto – peccato per la sconfitta con il Quinto nei quarti –, è davvero qualcosa di storico per noi che ci inorgoglisce e che ci fa spingere ancor più decisi sulla strada intrapresa".

L’impegno e l’attenzione della società, uno staff tecnico preparato sono le carte vincenti.

"Impegno massimo, lo staff ben guidato dai nostri allenatori, ma una parola la spendo volentieri anche per atleti e atlete e sopratutto per le famiglie che fanno sempre grandi sacrifici per stare vicino ai loro figli e alla Rari Nantes. Un grandissimo grazie va anche a loro".

Passando alle senior, Gambardella conferma le novità sia in serie B maschile che in A2 femminile.

"Nel maschile è arrivato un tecnico di grande esperienza come Andrea Sellaroli. Sono sicura farà bene. Mi piace sottolineare come Antonio Viola dopo la scelta di fare un passo indietro sia rimasto nello staff, il suo apporto sarà fondamentale per aiutare Sellaroli e far crescere i nostri giovani. Nel femminile diamo e daremo sempre più spazio alle nostre ragazze, Andrea Posterivo è un maestro e con lui le ragazze hanno tutto a disposizione per continuare il processo di sviluppo".