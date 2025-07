Pallanuoto, la spedizione a Istanbul dal 7 al 13 luglio. Rari Nantes, orgoglio azzurro . Gori va agli Europei Under 16

La Rari Nantes Bologna si tinge di azzurro. Filippo Gori è stato infatti convocato per far parte della nazionale italiana Under 16 (nati 2009 e seguenti) che parteciperà ai campionati Europei di categoria in programma dal 7 al 13 luglio a Istanbul. Coach Federico Mistrangelo ha infatti convocato il giovanissimo mancino della Rari Nantes Bologna con i 15 azzurrini che parteciperanno alla spedizione azzurra. La comitiva azzurra si radunerà domani a Sori per il collegiale.

Dal 5 luglio gli azzurri voleranno da Roma per Istanbul per partecipare alla rassegna continentale, per poi fare ritorno il 14 luglio al termine della competizione continentale.

La convocazione di Gori in azzurro non è altro che la punta di diamante di un settore giovanile che sta sfornando giocatori e giocatrici che poi vestono la calottina azzurra. Nel femminile gli ultimi esempi sono Olimpia Sesena, adesso alla Sis Roma e punto fermo del Setterosa con cui parteciperà ai mondiali, ma anche le recenti convocazioni azzurra in raduno giovanile femminile per Melissa Staglianò con l’under 16.

Nel maschile sempre Filippo Gori insieme a Federico Masetti ha fatto parte della nazionale Under 15 che ad aprile ha partecipato al torneo di Novi Sad. La conferma di Gori in azzurro è quindi la conferma di come alla piscina Sterlino si stia lavorando benissimo sia in campo maschile che femminile per lo sviluppo della pallanuoto sotto le Due Torri.