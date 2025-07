Pallanuoto: l’atleta pratese cordovani alla svolta della carriera. La nuova vita di Sara, dai Mondiali a Singapore al campionato spagnolo col Terrassa

Nei giorni scorsi è stata inclusa dal commissario tecnico della Nazionale, Carlo Silipo, tra le convocate per i Mondiali della prossima settimana a Singapore. Intanto per Sara Cordovani è cominciata una nuova avventura che entrerà nel vivo il prossimo autunno: la pallanotista pratese lascerà la Pallanuoto Trieste per trasferirsi in Spagna, dove giocherà nel massimo campionato spagnolo. Pochi giorni fa è stata annunciata come nuova giocatrice del Terrassa. "Avevo voglia di fare un’esperienza all’estero per poter crescere – ha spiegato la 24enne – il campionato spagnolo è impegnativo, sarà un’esperienza formativa". Diventerà la seconda pallanotista pratese a compiere questa scelta: prima di lei ci fu Chiara Tabani. Sara, insieme alle altre atlete del Setterosa, sta allenandosi in Australia per partire alla volta della "Lion City", dove l’11 luglio alle 11.35 debutteranno sul massimo palcoscenico internazionale contro la Nuova Zelanda. Le ragazze, inserite nel girone A, sfideranno l’Australia (il 13 luglio prossimo, sempre alle 11.35) e Singapore (il 15 luglio alle 13.10). A quel punto, in base a quelli che saranno i risultati, verrà stilato il tabellone per la seconda fase. Dopo gli ultimi Giochi Olimpici, Silipo ha deciso di resettare tutto guardando già a Los Angeles 2028. E anche Cordovani potrebbe coronare il sogno olimpico: sarà fondamentale concentrarsi su ogni competizione senza guardare troppo oltre. "Sono contenta e onorata di far parte della rosa che parteciperà al Mondiale – ha chiosato Cordovani – Sono molto emozionata e voglio dare il massimo per aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile. Siamo un gruppo nuovo e dobbiamo ancora fare esperienza però c’è affiatamento e il clima è sereno e produttivo. Una medaglia? Sarà difficile, ma daremo il massimo".

G.F.