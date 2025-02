Pallanuoto. L’attesa è finita! Comincia il campionato di Promozione. Siena nella piscina Nannini di Firenze contro il Csi Pisa

Dopo un anno di stop, riprende il campionato di Promozione Fin Toscana con in vasca la prima squadra di pallanuoto del Siena Nuoto (nella foto). L’esordio è fissato per stasera alle 19,30 nella storica piscina Nannini di Firenze, contro la Polisportiva Csi Pisa. Un ritorno atteso e carico di emozioni, che segna una nuova fase per la squadra guidata dal tecnico Marco Mancini.

"Affrontiamo questo campionato con un gruppo ancora più giovane rispetto agli anni passati – dichiara l’allenatore –. So che in alcune occasioni pagheremo l’inesperienza, ma la scelta guarda al futuro. Abbiamo perso alcuni elementi di grande valore a causa di impegni universitari fuori sede, ma i ragazzi provenienti dalle giovanili hanno tutte le qualità per raccoglierne l’eredità. Inoltre, abbiamo tesserato Daniele Nazzaro, proveniente dalla Serie C di Viterbo, al primo anno di università, che può ricoprire più ruoli e soddisfa pienamente le nostre esigenze. L’obiettivo è ottenere qualche risultato importante e proseguire nel nostro percorso di crescita".

"Finalmente si parte – aggiunge il dirigente Lorenzo Santi –. Da settembre i ragazzi si stanno preparando duramente e adesso potranno finalmente scendere in vasca. Avendo un’età media bassa, l’obiettivo principale di questa stagione è far maturare i nostri atleti. Il campionato sarà un banco di prova prezioso per acquisire fiducia e tecnica ed essere protagonisti nei prossimi anni".

La piscina Nannini di Firenze sarà teatro di un altro importante appuntamento per il Siena Nuoto. Domani, alle 14,45, la Juniores affronterà i pari età della Polisportiva Csi Pisa nella quarta giornata del rispettivo campionato. A Siena, invece, la piscina Acquacalda ospiterà il terzo concentramento Under 14 Uisp Toscana. Alle 16, gli Under 14 della Pallanuoto Siena affronteranno Mugello per difendere il primato.