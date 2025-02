Pallanuoto: luci e ombre. La De Akker in orbita con Lucci e Gallo. Alla Rari non basta la prova di Mazzia

Torna alla vittoria la De Akker, prima sconfitta per la Rari Nantes. In A1 maschile, la De Akker di Federico Mistrangelo passa 9-12 a Genova in casa del Quinto. Sotto 4-2 al primo break e 6-4 al cambio di vasca, Cocchi e compagni hanno piazzato il break decisivo a inizio terza frazione, portandosi avanti 7-10 dopo un parziale di 1-6. Match-winner Lucci autore di 3 reti a cui vanno aggiunte le doppiette di Gallo e Luongo e i centri di Rouwenhorst, Bragantini, Milakovic, Condemi e Cocchi. Sabato alla Longo, arriva il Palermo, per continuare la scalata e migliorare il settimo posto in classifica.

Prima sconfitta per la Rari Nantes. La formazione di Andrea Posterivo cade 13-12 alla piscina Scandone di Napoli, contro le Lions. E’ stata una partita a strappi, tra break e controbreak, con la forbice che si è accorciata e allungata e che le campane hanno decisa a proprio favore con una rete segnata a 12’’ dalla fine e che lascia tanta amarezza nella Rari per l’epilogo finale, ma anche per le tante espulsioni 14-6 il computo finale, tra cui 6 rigori decretate dal direttore di gara, Barletta di Napoli a favore delle campane. Alla Rari non bastano le 5 reti di Mazzia, la tripletta di Perna, la doppietta di Gnassi e i centri personali di Garofalo e Slagter.

Pareggio infine per la Rari Nantes in serie B uomini: 9-9 con Vicenza.