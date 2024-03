Pallanuoto maschile Serie A2. Infinita Rari, è la 15esima di fila

FUTURENERGY R.N. SORI

8

R.N. FLORENTIA

11

FUTURENERGY R.N. SORI: Benvenuto, Bisso, Brambilla 5, Licata, Villa, Olcese, Navone 1, Monari 2, G. Cocchiere, E. Cocchiere, Benvenuto, Rezzano, Pittore, Pulinas. All. Ferreccio.

R.N. FLORENTIA: Cicali, Taverna, Stocco 1, C. Di Fulvio 1, De Mey 2, Calamai, Borghigiani 2, Cardoni, Chemeri, Benvenuti 2, Sordini 2, A. Di Fulvio 1, Gioia, Mancini. All. Minetti

Arbitri: Gomez-Magnesia

Parziali: 2-2, 1-4, 4-2, 1-3.

LA RARI Nantes Florentia sta dominando il girone nord del campionato maschile di A/2. Con quella di ieri a Sori ha collezionato la quindicesima vittoria consecutiva: unica squadra che naviga a punteggio pieno, le rivali accusano ritardi incolmabili: Bogliasco e Brescia sono appaiate a -13, Torino a -16 e Chiavari a -17; dopo il loro il vuoto. Anche ieri i biancorossi hanno tenuto saldamente in mano la partita: dopo i primi due tempi erano già avanti di tre reti, il Sori ha ridotto le distanze nel terzo ma a quel punto la Rari ha ristabilito i ruoli. Una vittoria, questa, che conferma oltre alla superiorità tecnica anche le motivazioni che hanno sempre dato qualcosa in più alle loro prestazioni. Sabato a Bellariva con il Como la possibilità di chiudere aritmeticamente il discorso play off.

f.m.