Pallanuoto, medaglia d’argento della Under 14 alla ’Waterpolo Arena Festival Ragazze’ a Ostia. Di Gregorio brilla col team Liguria

La giovane pallanuotista Ada Di Gregorio, che ha concluso il campionato di serie B e under 12 regionale con il Lerici Sport, è stata protagonista di un’impresa che impreziosisce il suo curriculum sportivo: il secondo posto nella Waterpolo Arena Festival Ragazze, la cui terza edizione è andata in scena al Polo natatorio Frecciarossa di Ostia. Di Gregorio ha conquistato la piazza d’argento insieme alla rappresentativa under 14 della Liguria, che ha messo insieme le giovanissime in forza a squadre miste e che non avrebbero quindi potuto partecipare con la formazione del proprio club. Un exploit vero e proprio, per le 13 ragazze agli ordini di coach Anett Timea Gyore – fra cui Nina Felugo, figlia d’arte dell’ex campionissimo e oggi presidente della Pro Recco Maurizio - che hanno trovato subito una forte intesa, nonostante si trattasse di una rosa appena messa insieme. Questo risultato, per la giovane, le sue compagne (in arrivo da Rapallo Nuoto, Rapallo Pallanuoto, Lavagna, Arenzano e Imperia) e lo staff tecnico della rappresentativa ligure è stato un exploit inaspettato, che ha dimostrato il cuore e la capacità di combattere di questo gruppo. La finale contro la corazzata Ekipe Orizzonte Catania è finita con un pesante 24-4, ma le liguri hanno brillato sia nella fase a girone che in quella eliminatoria rendendosi protagoniste anche di rimonte inaspettate. Figlia della capitana della B femminile del Lerici Sport Marta Pellegri, con cui ha giocato per la prima volta nella stagione 2024/2025, Ada (che compirà 12 anni a dicembre) andrà ora in prestito al Rapallo.

Chiara Tenca