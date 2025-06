Pallanuoto modenese: Penta Modena ai playoff per la promozione in Serie B

Ultimi spiccioli di stagione per la pallanuoto modenese, che si prepara ai playoff per la promozione in Serie B, a cui parteciperà il Penta Modena che affronterà i toscani del Certaldo, sabato 14 a Firenze e sabato 21 alla Dogali. Nel frattempo si gioca in Promozione maschile, dove però i giochi sono ormai fatti con Riccione e Bologna al playoff per la promozione in C, e nei playoff della Serie B femminile, a cui partecipa il Penta Modena, che con coraggio e voglia di imparare affronta formazioni decisamente più forti. Senza nulla da perdere, con la consapevolezza di aver già raggiunto un buon risultato al primo anno di attività, la squadra di Matteo Gavioli ha perso nettamente con la blasonata Rn Florentia, e ora si giocherà un posto nelle finali nazionali di Avezzano, sfidando sabato prossimo Calenzano.

Promozione, recupero 11^ g.: Onda Blu Formigine-Penta Modena 12-10. Classifica: 2000 Service (10) 30 punti, Riccione (12) 28, Onda Blu Formigine (10) 19, Penta 12 (10), Coop Parma (10) 9, Coopernuoto (9) e Romagna Forlì (9) 6 (tra parentesi le gare giocate).

Playoff B femminile: Rn Florentia-Penta Modena 36-1; Mestrina-Calenzano 15-14. Finale 3°/4° Posto: Calenzano-Penta Modena. Finale 1°/2° posto: Rn Florentia-Mestrina.

m.c.