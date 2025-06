Pallanuoto modenese: Penta Modena e squadra femminile ai playoff per la promozione

Ultimi scampoli stagionali per la pallanuoto modenese, alle prese con i playoff per la promozione in Serie B, per quello che riguarda il Penta Modena, e addirittura in A2 per quanto riguarda la squadra femminile: difficile il compito delle ragazze di Gavioli, che devono battere Calenzano domani sera alle 20 alla Dogali, per approdare poi da terza nel girone alle finali nazionali di B femminile, il prossimo weekend ad Avezzano.

Tutto da scoprire, ma con un ruolo da protagonista, il playoff maschile del Penta Modena, che si presenta alla piscina Fiammetta di Certaldo alle 19 per la gara d’andata contro la Polisportiva Certaldo, seconda nel girone Marche di C, col miglior attacco e forte di una media di quasi 16 reti segnate a partita. Di contro il Penta vanta la miglior difesa della categoria, con meno di 6 reti subite a gara: ne scaturirà una partita molto tattica, in cui i modenesi dovranno far valere la maggior esperienza, senza mai perdere concentrazione, perché Certaldo, alla seconda partecipazione consecutiva ai playoff, l’anno scorso costrinse la fortissima Rn Bologna a conquistarsi la promozione in B ai rigori.

Luca Selmi, allenatore dei modenesi, annuncia la formazione al completo, mentre nel Certaldo particolare attenzione sul mancino Martini, sul marcatore Nesi, mentre non è certa la presenza di Carnesecchi, prospetto molto interessante della Florentia di A1. Il ritorno è in programma sabato 21 alle 20 a Modena, ed in caso di parità, conta la differenza reti.

Marco Cavazzoni