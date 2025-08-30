Pallanuoto, nel 2026 si festeggeranno gli 80 anni del club. La Rari Nantes e la linea verde. L’obiettivo è crescere insieme

Prima squadra e giovanili. In attesa di festeggiare nel 2026 gli 80 anni di fondazione, la Rari Nantes Bologna si scopre giovane, competitiva e ricca di talenti. Maschile e al femminile, in casa Rari si guarda con ottimismo a quello che è il presente, ma ancora di più il futuro.

A livello senior, la società della presidentessa Rosa Gambardella partecipa al campionato di serie B in campo maschile. Dopo avere conquistato da neopromossa un eccellente salvezza, in casa biancoblù si guarda al futuro con ottimismo, un ottimismo che si basa su di un settore giovanile decisamente di livello. Filippo Gori e insieme a lui Federico Masetti fanno parte della nazionale giovanile e al pari di tanti compagni di squadra in giovanile sono elementi cardine anche della prima squadra dove hanno occasione di misurarsi contro avversarie difficili e di crescere. Stesso dna anche in ambito femminile. La formazione di Andrea Posterivo parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile con un gruppo giovane ma ambizioso. Al solido gruppo di base, vanno infatti ad aggiungersi tante giovanissime che crescono sia nei campionati giovanili che in prima squadra. In Rari Nantes si punta tantissimo sul proprio settore giovanile e la conferma sta arrivando in questi giorni da Ostia, dove è in corso il Festival Under 14 femminile.

In vasca le ragazze dirette da Alessia Mazzia, con la collaborazione di Martina Lepore, si stanno facendo onore con una serie di eccellenti prestazioni nel girone eliminatorio che le hanno lanciate a conquistarsi un posto nella fase ad eliminazione diretta.

Questa mattina si comincia con gli ottavi di finale, a cui nel pomeriggio seguiranno quarti ed eventuali semifinali.

Domani, invece, in base alle tre sfide di oggi il posizionamento finale. Ma Ostia sarà teatro anche di altre due Festival nazionali. Da martedì 2 settembre, infatti, nel polo natatorio della federazione sarà infatti in programma il Festival conclusivo anche dell’Unde 14 maschile, a cui i ragazzi diretti da Cristiano Balsamà arrivano con buone credenziali e con tutta la voglia di stupire.

Il trittico di finali nazionali che attende la Rari Nantes si chiuderà poi con la categoria Under 12, guidata dal direttore tecnico Enzo Pariso che dal 10 settembre sarà sempre ad Ostia alla fase nazionale di categoria a conferma di come il fiore all’occhiello della società è e resta proprio il settore giovanile e che per incentivare ancora di più ragazzi e ragazze a giocare a pallanuoto ha in programma per domenica 14 settembre allo Sterlino l’iniziativa PallanuoTiAmo per far conoscere e provare la disciplina a tanti giovani.

Se sono rose, come si suol dire fioriranno.