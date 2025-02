Pallanuoto. Niente da fare: sconfitte le tre squadre senesi

È stato un fine settimana complicato per la pallanuoto senese, impegnata su tre fronti, il campionato Under 14 Uisp, il campionato Juniores B Fin Toscana e la Promozione Fin Toscana. Nonostante l’impegno e la voglia di lottare, le formazioni del Siena Nuoto hanno dovuto arrendersi alle due del Pisa Pontedera, più preparate e incisive. La partita più equilibrata è stata quella alla piscina Acquacalda, dove l’Under 14 (foto qui a destra), nella terza giornata, ha sfiorato il successo contro la Pallanuoto Mugello: è stata una gara combattuta, 3-4 il risultato finale (1-2, 2-1, 0-1 e 0-0 i parziali). I ragazzi di Matteo Ianniello e Manuele Butini hanno creato numerose occasioni senza però riuscire a concretizzarle. Di Sabaly, Damiani e Strano le reti senesi. Nel primo quarto, un rigore trasformato proprio da Sabaly non è stato convalidato dall’arbitro. Nel terzo tempo, un rigore per il Mugello ha permesso agli ospiti di riportarsi in vantaggio, mentre il portiere Coccia ha respinto un tiro dai cinque metri, tenendo in partita la sua squadra. Nel quarto periodo, l’espulsione di Sabaly per somma di falli ha ulteriormente complicato la rimonta. "Sapevamo che il Mugello fosse un avversario forte e che la partita sarebbe stata impegnativa – ha spiegato il dirigente Davide Damiani –, ma giocando in casa e considerando che loro non erano al completo, speravamo di poter portare a casa la vittoria. Abbiamo avuto molte occasioni che non siamo riusciti a concretizzare e alcuni episodi arbitrali, a nostro avviso discutibili, hanno influito. Ma se fossimo stati più precisi sotto porta, questi episodi sarebbero stati irrilevanti. L’aspetto positivo è che il gruppo c’è e ha dimostrato di potersela giocare".

La formazione Juniores (foto in alto a destra) ha affrontato il Pisa Pallanuoto Pontedera nella quarta giornata di campionato, subendo una netta sconfitta per 21-2. Una partita a senso unico, con i padroni di casa che hanno dominato dall’inizio (parziali 5-0, 3-0, 6-0, 7-2) e messo in difficoltà i bianconeri per tutto il match. L’incontro è stato condizionato da troppi falli gravi da parte dei senesi, che hanno portato a numerose inferiorità numeriche.

Nella prima giornata di andata del campionato Promozione Fin Toscana, anche la formazione del Siena Nuoto (foto in alto a sinistra) ha affrontato il Pisa Pallanuoto Pontedera. La sfida si è chiusa con un pesante ko per i bianconeri, superati 19-3 (parziali 4-0, 5-0, 4-2, 6-1). I tre gol del Siena sono stati segnati da Ricci, R. Casini e Ianniello su rigore.: "È stata una gara difficile – le parole del dirigente Lorenzo Santi – e ci ha fatto capire a che livello siamo rispetto alla categoria. Dobbiamo lavorare sulle nostre debolezze e crescere sotto ogni aspetto, sia tecnico che fisico". Il weekend di gare ha evidenziato la necessità di migliorare su più fronti, ma anche alcuni segnali positivi, in particolare nella sfida dell’Under 14, dove la squadra ha mostrato determinazione e voglia di lottare. Il percorso nei vari campionati è ancora lungo e ci saranno altre occasioni per dimostrare il valore delle squadre senesi.