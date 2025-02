Pallanuoto. Prima squadra battuta a Piombino. Bene l’Under 16 e i team Under 12

Un fine settimana denso per la pallanuoto senese. Nel campionato Promozione Fin, la Prima squadra ha ceduto, in trasferta, al solido Piombino che si è imposto 20-3 (7-0, 2-1, 6-1, 5-1). Marcatori: Nazzaro 2 e Baldi 1. Nonostante il divario nel punteggio, i ragazzi hanno cercato di tenere testa fino alla fine.

Gli Under 16, a Sesto Fiorentino contro il Camaiore, hanno conquistato la prima vittoria al termine di un match al cardiopalma: 6-7 (2-1, 1-1, 2-3, 1-1) il risultato finale. Decisivo il portiere Donzelli, autore di due parate su rigore nel primo tempo e di interventi fondamentali in partita. Marcatori: Grazzini 3, Di Vita 2, Bossini e Calvellini 1. Soddisfatto il dirigente Antonio Giudilli. "Sono molto contento dell’atteggiamento tenuto dai ragazzi: hanno giocato con maturità, senza farsi prendere dalla frenesia nei momenti chiave. La vittoria darà loro fiducia per il prosieguo del campionato".

Anche le squadre Under 12 si sono distinte nelle rispettive partite del secondo concentramento a Pontassieve. Il Siena Bianco, contro il Torre Giallo, ha saputo rimontare uno svantaggio di quattro gol, imponendosi poi 11-16 (4-1, 2-6, 1-4, 4-5) con un ottimo gioco di squadra. Marcatori: Scarpelli 4, Pianigiani e Vasconetto 3, Batazzi e Corti 2, Margiotta A e Margiotta P 1. Più complicato il match per il Siena Nero, sconfitto 10-22 (1-4, 2-9, 4-4, 3-5) dall’esperto Mugello. Marcatori: Pianigiani 5, Corti 3, Margiotta A e D’Angelo 1. "Sono molto contenta e orgogliosa dei ragazzi – ha affermato la dirigente Monica Vegni –. Hanno combattuto con impegno in entrambe le partite. I Bianchi, dopo un inizio complicato, hanno ribaltato il risultato. I Neri, hanno lottato fino alla fine, nonostante la stanchezza".

Oggi alle 21,30, a Colle derby Juniores Siena-Colle.