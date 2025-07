Pallanuoto. Rari, settore giovanile miete successi e trofei

Oltre alla squadra maschile che si è meritata la permanenza in A1, e quella femminile che dopo un solo anno di B è risalita subito in A2, la pallanuoto della Rari Nantes Florentia ha brillato anche con le formazioni giovanili, a conferma dello stato di salute dell’intero movimento biancorosso.

Partendo dai più piccoli, l’under 12 maschile ha conquistato il titolo regionale qualificandosi per il Festival di fine stagione in programma a Ostia dal 10 al 13 settembre. Campioni toscani anche l’under 14 e l’under 16 maschili. L’under 14, con un doppio successo ai danni di Pisa (14-5) ed Empoli (23-8) ha anche chiuso il campionato al primo posto nel girone staccando così il biglietto per la Final eight che si terrà anch’essa a Ostia dal 2 al 6 settembre. Questa la composizione della formazione gigliata: Alessandro Acocella, Neri Baldi, Claudio Bandinelli, Andrea Diversi, Edoardo Esposito, Duccio Fratoni, Lorenzo Lunghi, Lorenzo Malesci, Leonardo Micelli, Francesco Nannoni, Dante Piazzini, Zaccaria Cherrar, Lorenzo Dini, Niccolò Migliorini, Niccolò Ottino, David Padoino, Zeno Sarti Zagli.

L’under 18 maschile, invece, mettendo a segno un tris contro San Giorgio (11-6), San Giuseppe (11-3) e Libertas Perugia (15-6) si è guadagnata l’accesso alla Final eight Juniores B che si disputerà dal 10 al 13 luglio in sede da definire. Le otto squadre saranno suddivise in due gironi; in quello della Rari vi sono anche Canottieri Napoli, Verona e Zero 9 Roma; nell’altro: Perugia, Ortigia, Pescara e Vicenza. Il sette gigliato allenato da Marta Colaiocco è formato da Giulio Bianchi, Edoardo Borghigiani, Brando Carnesecchi, Federico Bambi, Michel Mugnaini, Neri e Ugo Visciani, Giovanni Gabriele, Pietro Dini, Filippo Chinappi, Tomas Milo, Marco Pellegrini, Leonardo Minervini, Vittorio Masi, Tommaso Vagaggini e Nicola Cocca.

Oltremodo soddisfacenti pure i percorsi delle squadre femminili, con l’under 14 qualificatasi per il Festival di Ostia dal 28 al 31 agosto, e l’under 16 che dovrà disputare le semifinali di fine stagione il 12 e 13 luglio.

Franco Morabito