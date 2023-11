PALLANUOTO. Riparte la stagione nel campionato Uisp

Si scaldano i motori della Pallanuoto Ferrara: mercoledì 29 novembre la prima contro il CUS Bologna. Il gruppo di Antonio Pastore è pronto a stupire nel campionato Uisp Emilia-Romagna. Gli estensi sono stati inseriti nel Girone B del campionato Uisp Emilia-Romagna, composto, oltre dalla squadra di mister Antonio Pastore, dalla Polisportiva Coop Parma, OndaBlu Formigine, Futuro Acqua Modena (2 squadre partecipanti, maschile e femminile), Cus Bologna e Amici Nuoto Cesena. Tante

novità, dato che l’unica squadra che i ferraresi hanno incontrato nella stagione precedente è l’OndaBlu:

un’occasione perfetta per aumentare ulteriormente il proprio bagaglio e provare a cogliere un piazzamento in classifica migliore rispetto allo scorso anno, dato che la compagine ferrarese ha chiuso le ostilità al penultimo posto in classifica.