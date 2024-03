Pallanuoto Riprende il campionato di serie B. Lerici Sport alla ’Mori’ vuole battere il Perugia

Dopo la sosta, riparte con la prima giornata di ritorno il campionato di serie B maschile di pallanuoto.

Il Lerici Sport vice campione d’inverno a pari merito con l’Aragno (in vantaggio nello scontro diretto) dietro il leader Civitavecchia, si prepara ad ospitare la Libertas Rari Nantes Perugia. Gara al via oggi pomeriggio alle ore 15 alla "Mori" della Spezia, dove la penultima in classifica sarà pronta a dare battaglia ai Coccodrilli.

"Non dobbiamo prenderli sottogamba – esordisce coach Sellaroli - la scorsa stagione ci hanno bloccato due volte sul pari e quei quattro punti erano proprio quelli che non ci hanno permesso di avere una situazione di classifica migliore. Inoltre, dopo le soste siamo imprevedibili". Massima concentrazione per i rossoblù, quasi al completo. Mancherà il capitano Virdis che è ancora in forse per uno stato influenzale che si protrae.

"Ci siamo rivisti tutti insieme – continua il tecnico del Lerici Sport - inizialmente ci siamo concentrati su lavori specifici, poi due amichevoli disputate a Sori e a Carrara per non perdere concentrazione e ritmo gara e arrivare all’appuntamento pronti".

All’andata, il Lerici s’impose 13-11 alla "Nannini" di Firenze.

C.T.