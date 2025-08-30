Pallanuoto. Rivoluzione Lerici. La prima squadra affidata a Scopsi

In casa Lerici Sport è tempo di rivoluzioni: nel club del presidente Sammartano si guarda alla nuova stagione e le novità sono tante. Dopo l’annunciato addio di coach Andrea Sellaroli, approdato alla corte del Rari Nantes Bologna, in casa rossoblù ci si riorganizza: la prima squadra sarà guidata da un ex giocatore, Simone Scopsi, ritornato al club l’anno scorso per allenare gli under 16 e che potrebbe sedere anche sulla panchina dell’under 20 o della serie D. Ancora non è stato reso noto dalla Fin quali campionati si svolgeranno in queste categorie, ma la società annuncia che parteciperà. Marta Pellegri è stata riconfermata alla guida dei più piccoli dell’under 12 e dell’under 14, ma la notizia clamorosa è che la squadra in cui questa bandiera rossoblù ha militato fino a quest’estate, la B femminile, è ancora in stand-by, come sottolineato dal presidente Alessandro Sammartano.

"Alcune atlete hanno lasciato e i numeri, al momento, non ci sono; la nostra volontà è continuare, ma ci adegueremo alla situazione" ha dichiarato. Fra i tecnici, c’è la new entry Ivan Valeriani – anche per lui un ritorno – che seguirà under 16 e under 18; confermata anche la nuova stagione del nuoto sincronizzato. Forte turn-over nella prima squadra di serie B – già annunciato l’approdo dell’ormai ex Menicocci al Camogli – confermati Cavo e Casagrande, mentre ancora si attende il disco verde di due storici membri della squadra, il capitano Riccardo Virdis e il vice Giacomo Telara. Annunciate le prime nuove entrate: il marcatore Nicolò Priolo e l’attaccante Alessio Pellerano. Previsti altri innesti, molti dei quali giovani giocatori.

Chiara Tenca

Nella foto: Ivan Valeriani