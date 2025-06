Pallanuoto. Ruani nella nazionale under 16

Laura Ruani, della Npn Tolentino, è partita per la Turchia con la Nazionale italiana Under 16: parteciperà agli Europei di categoria con la squadra guidata dal tecnico Aleksandra Cotti. Le gare sono in programma da oggi (27 giugno) fino al 3 luglio a Istanbul. Oltre a Laura Ruani fanno parte dell’Italia Under 16 Sara Pulvirenti e Thea Costa (L’Ekipe Orizzonte), Beatrice Battel (Plebiscito Padova), Francesca Pantani (Florentia), Sofia Zanoni e Malika Gaia Bovo (AN Brescia), Matilde Lombardo, Giulia De Capitani di Vimercate, Benedetta Bo e Carlotta Paganuzzi (Energia Bogliasco 1951), Margherita Minuto (Locatelli Genova), Francesca Lucignani (Rapallo), Matilde Gallettini e Rebecca Novella (Sori Pool Beach). Nello staff, assieme al tecnico Aleksandra Cotti, ci sono il responsabile tecnico delle giovanili femminili Maurizio Mirarchi, l’assistente tecnico Manuel Bombelli, la preparatrice atletica Tamara Triossi, la psicologa Emilia Sammarco e il medico Elena Zappelli. Arbitro al seguito Roberta Grillo.

m. g.