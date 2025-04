Pallanuoto, Sara Cordovani vice-campionessa di Euro Cup

Prato, 6 aprile 2025 - Il sogno di vincere l'Euro Cup, per la Pallanuoto Trieste, si è fermato all'ultimo atto: sono state le olandesi del De Zaan a prevalere. Sara Cordovani e compagne possono se non altro fregiarsi del titolo di vice-campionesse europee, (ri)partendo da questo trampolino per continuare a crescere. La pallanotista pratese classe 2001 è ormai da un paio di stagioni una delle giocatrici di punta della formazione giuliana. E nelle scorse ore, nella piscina Sloterparkbad di Amsterdam, ha dato il proprio contributo nel fronteggiare le rivali. Le olandesi partivano dal successo di misura a Trieste ottenuto nella finale d'andata (10-9) e hanno concesso il bis, prendendo il largo dal terzo tempo in poi e vincendo con un 14-7 che ha garantito loro la conquista del trofeo. Le occasioni di non riscatto non mancheranno, per la ventiquattrenne di Prato. Che è ormai entrata in pianta stabile anche nel Setterosa considerando che è una delle atlete su cui il commissario tecnico Carlo Silipo sta cercando di costruire la Nazionale che dovrà raggiungere il culmine alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

G.F.