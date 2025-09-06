Pallanuoto serie A1: all’inizio un trittico di sfide con Trieste, Savona e Recco. Il ds Deserti: "La De Akker punta sui giovani. Tra campionato e Conference ci divertiremo»

Voglia di confermarsi e di consolidare Bologna nell’olimpo della pallanuoto nazionale. E’ una De Akker che ha iniziato di gran carriera, doppiando mattina e pomeriggio gli allenamenti. Una De Akker sotto la guida di coach Federico Mistrangelo e il lavoro tra palestra e vasca del preparatore Samuele Orlandi. "Abbiamo iniziato al completo e con la giusta intensità – conferma il direttore sportivo Arnaldo Deserti –. La squadra in queste due settimane ha lavorata tanto e bene, ci stiamo preparando per una stagione che sarà lunga e intensa".

Una stagione che prenderà il via l’8 ottobre da Trieste e che sarà preceduta da una serie di amichevoli. "Si stiamo organizzando una serie di test che saranno utili per capire a che punto siamo. Tra questi il 13 settembre organizzeremo alla piscina di casa, la Carmen Longo, un torneo con Quinto e Florentia, altre due squadre del massimo campionato, ma contiamo di allestire a breve altre amichevoli".

Una De Akker rinnovata, che ha perso qualche elemento importante come Luongo, Gallo e Cocchi, ma non ha diminuito il proprio potenziale. "Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo allestito. I giovani avranno più spazio e potranno crescere dimostrando le qualità che abbiamo visto in loro. Degli stranieri Erdelyi non ha bisogno di presentazione è un giocatore di grande esperienza e affidabilità. Ho avuto una ottima impressione anche dai due americani McFarland e Painter, sono alla loro prima esperienza lontano dagli Stati Uniti ma mi sono sembrati pronti per la serie A1 e l’Europa".

Deserti poi sottolinea come la De Akker punti a confermarsi dopo le ultime ottime stagioni. "Ritengo la nostra squadra all’altezza. Ci attende un campionato difficile perché le rivali hanno investito molto e sono sempre più competitive. Recco, Savona e Brescia sono al momento inarrivabili, poi ci sono squadre come Trieste e Posillipo molto competitive e a seguire un gruppo di squadre, tra cui noi, che lottano per un posto playoff. Centrare i playoff e magari chiudere la stagione regolare tra le prime sei, guadagnandoci un posto nelle coppe europee sarebbe un ottimo risultato".

Campionato e girone di Conference Cup: un inizio intenso. "In campionato iniziamo subito con un trittico di sfide Trieste, Savona e Recco molto difficile. Il girone di andata sarà molto compresso, visto che si gioca da inizio ottobre a metà dicembre. Poi c’è la coppa a Belgrado; non sarà facile il Partizan è un’ottima squadra, ma attenzione anche ai lituani dell’Evk Zaibas hanno 5 stranieri di qualità".

Coppa che si giocherà dal 6 all’ 8 novembre a Belgrado, con la De Akker che inizierà con i lituani, poi i tedeschi del Neukolln Berlino e chiusura con il Partizan.