Pallanuoto serie A1: ore 15 alla piscina Longo arriva Brescia, terza forza del campionato. La De Akker è pronta allo sprint

Settimana decisiva per la De Akker che tra oggi e sabato si gioca una gran fetta del proprio futuro. Oggi si chiude infatti la prima parte del campionato di serie A1 di pallanuoto, con la 13esima giornata di andata. Al termine di questa prima fase le prime sette classificate andranno ad affrontarsi nella Poule scudetto, mentre le formazioni posizionate dall’ottavo al quattordicesimo posto si sfideranno nella poule salvezza. La De Akker di Federico Mistrangelo è attualmente ottava a -2 dal quinto posto e quindi dalla parte nobile del tabellone e con tutte le chance a disposizione per prendersi un posto tra le grandi della serie A1 maschile, grazie anche alle due partite ancora da giocare. Oggi, alle ore 15, alla Longo Edo Cocchi e compagni sfidano infatti il blasonato Brescia, terza forza del campionato, mentre sabato sempre nella vasca di casa va in scena la ripetizione della sfida con il Posillipo in quello che a tutti gli effetti sarà uno scontro diretto probabilmente decisivo. Prima della sfida con i campani di sabato riuscire a fare qualche punto già oggi col Brescia degli ex Guerrato e Manzi sarebbe fondamentale per prendersi il settimo posto in graduatoria. De Akker-Brescia sarà diretta dalla coppia Schiavo-Brasiliano.

Le altre gare: Quinto- Ortigia Siracusa, Astra Roma-Telimar Palermo, Posillipo Napoli-Camogli, Pro Recco-Trieste, Rari Nantes Savona-Salerno, Vis Nova Roma-Catania.

La classifica: Recco 36, Savona 33, Brescia 27, Ortigia 24, Palermo 22, Trieste 21, Quinto 16, De Akker Bologna e Astra Nuoto 14, Posillipo 13, Catania 10, Salerno 7, Vis Nova 5, Camogli 0.

Filippo Mazzoni