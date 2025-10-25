Pallanuoto serie a1. Rari cerca il riscatto dopo Roma. Ma a Brescia sarà ancora difficile

Rari Nantes Florentia: ritrova lo slancio, tira fuori l’orgoglio e rialza la testa. Certo, non è facile dopo aver perso in casa, nel turno infrasettimanale del campionato, dall’Academic Olympic Roma (13-15, parziali 3-4, 3-3, 4-5, 3-3) collezionando così la quarta sconfitta consecutiva che la àncora, da sola, sul fondo della classifica. Ed è ancora più difficile considerato che stasera (18,30) andrà a far visita a una big: il Brescia che guida l’A1 a punteggio pieno insieme a Pro Recco e Savona. Ma, anche se la situazione comincia a farsi dura, nella partita con i romani dell’Olympic il sette gigliato ha dato per la prima volta rispetto alle gare precedenti, perse contro Savona, Ortigia Siracusa e Roma Vis Nova, dei segnali incoraggianti. È stato, infatti, a lungo in grado di reggere il confronto, molto più concreto nell’andare in rete con l’uomo in più (8 marcature su 14) – il punto debole sul quale l’allenatore Luca Minetti ha lavorato a fondo -, ha avuto in Borghigiani (3 gol) il top scorer ed è andato a segno con Sordini su rigore: cosa, anche questa, di non poco conto visto che nella gara precedente ne erano stati sbagliati tre. Fino al 12-12, firmato da Rouwenhorst al secondo minuto del quarto parziale, c’è stato un sostanziale equilibrio e la Rari è parsa in grado anche di vincere; poi, però, si è afflosciata nella volata finale con i romani che hanno centrato una tripletta (due reti di Patti, una di Vitale su rigore) e a quel punto anche la realizzazione di Borghigiani a meno di un minuto e mezzo dalla sirena non è servita a niente.

f. m.