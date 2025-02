Pallanuoto serie A2 donne: successo senza storia a Maiolati spontini contro il fanalino di coda. La Rari Nantes di Posterivo fa il colpaccio e si prende la vetta

TEAM MARCHE MOIE 6

RARI NANTES BOLOGNA 15

TEAM MARCHE MOIE: Chiappa, Gasparini 1, Aguzzi, Bruschi, Robboni 2, Sassaroli, Giampaoletti, Mirleni, Canari, Dolciotti 1, Corinaldesi 1, Regnicoli 1, Piccinini, Piermartini. All. Giuliani.

RARI NANTES BOLOGNA: Galbani, Calciati, Perna 3, Garofalo, Maccaferri, Slagter 9, Morselli 1, Staglianò, Ruggiero 1, Lelli, Mesterova 1, Gnassi, Fiorini, Ferrigno. All. Posterivo.

Arbitro: Alessandroni.

Note: parziali 1-3, 1-2, 2-6, 2-4.

Maiolati Spontini (Ancona)

La Rari Nantes cala il bis e passa nella vasca del Team Marche Moie e si porta da sola in testa alla classifica del girone Sud di serie A2. Bel successo per le ragazze di coach Andrea Posterivo, che nonostante la formazione rimaneggiata, partono bene, tengono sempre in mano la sfida e chiudono, senza grossi affanni nella terza frazione di gioco il confronto. Una solida prestazione difensiva, aggiunta ad una superlativa prestazione realizzativa da parte dell’olandese Hanneka Slagter autrice di 9 reti e vera e propria spina nel fianco della difesa marchigiana. Pronti via e la Rari scappa avanti 0-3 nel primo quarto e poi 1-5 a metà seconda frazione di gioco. L’inerzia definitiva arriva dopo l’intervallo con Perna (tripletta) e compagne che infilano un break di 0-4 che chiude anzi tempo la sfida. Da sottolineare l’efficacia della linea verde della Rari Nantes, con l’esordio della giovanissima Virginia Calciati, capace di dare, così come le altre giovanissime compagne di squadra, il proprio supporto alla vittoria della squadra. Domenica intanto alla piscina Sterlino arriva per il bigmatch il Civitavecchia attuale terza forza del campionato.

Le altre gare: Volturno-Tolentino 14-6, Civitavecchia-Parma 12-14, Vis Nova Roma- Napoli Lions 12-16.

La classifica: Rari Nantes Bologna 12, Volturno 11, Civitavecchia e Napoli Lions 10, Sport Center Parma 9, Tolentino 6, Vis Nova Roma e Moie 0.

f. m.