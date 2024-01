Pallanuoto Serie A2. La Rari padrona della classifica. Bogliasco non resiste e abdica

R.N. FLORENTIA

10

NETAFIM BOGLIASCO

5

R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Generini, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 3, D. Borghigiani 1, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni 1, G. Chemeri, N. Benvenuti 1, S. Sordini 3, A. Di Fulvio, G. Gioia, C. Mancini. All. Minetti

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, D. Broggi Mazzetti 1, G. Mannai, M. Mugnaini 1, J. Blanchard, M. Vavassori, F. Gavazzi 3, L. Alberti, G. Boero, F. Brambilla Di Civesio, D. Piovani, A. Canepa, F. Poggi, N. Taramasco. All. Guidaldi.

Arbitri: Severo – Torneo.

Parziali: 4-0, 2-0, 2-4, 2-1.

Note - Superiorità numerica: 3/7 + 2 rigori; 4/11

FIRENZE - La Rari Nantes Florentia si aggiudica con una superiorità schiacciante la sfida di vertice col Bogliasco che condivideva con i biancorossi il primo posto in classifica. I fiorentini sono ora soli al comando, imbattuti nel girone nord del campionato di A2, e a punteggio pieno con otto vittorie su otto. I primi due parziali non hanno avuto storia: 6-0 per la Rari grazie a una difesa ermetica e un gioco assai vario che ha sorpreso i liguri. All’inizio del terzo tempo la Rari ha fallito altre due reti abbastanza facili che avrebbero potuto mettere definitivamente la parola fine al match.

Invece il Bogliasco ha avuto una reazione, si è aggiudicato la frazione col parziale di 4-2 ma non è riuscito a colmare il divario, la Rari ha siglato 2-1 nel quarto tempo e ha vinto meritatamente davanti a quasi 300 spettatori. Tranne quel momentaneo calo, insignificante ai fini del risultato, tutta la squadra ha disputato una grande partita; il portiere Cicali, Carlo Di Fulvio e Sordini (3 reti a testa) su tutti.

"Abbiamo vinto questa partita con la difesa – il commento dell’allenatore Minetti -, l’abbiamo cambiata più volte per creare difficoltà ai loro attacchi. Il campionato è ancora lungo, non me la sento di fare pronostici su come andrà a finire ma questa vittoria contro una squadra assai forte ci dà molta fiducia".

C’è da capire la prudenza del tecnico ma la squadra vista finora sembra avere una marcia in più rispetto a tutte le altre. Firenze sogna, la A1 è sempre più vicina.

f. m.