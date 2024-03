PALLANUOTO SERIE B. Aragno-Lerici, è uno scontro fra titani

Scontro fra titani nella seconda di ritorno in serie B pallanuoto: oggi alla piscina ’I Delfini’ di Genova si incontreranno Lerici Sport e i padroni di casa della Gs Aragno, rispettivamente seconda e terza forza del girone 2. Un vero e proprio antipasto dei playoff, da cui i Coccodrilli del presidente Sammartano cercheranno di trarre il massimo a livello di classifica, riscattandosi dalla sconfitta di misura dell’andata. "Una partita che non ha bisogno di presentazioni e giocando in casa, conteranno su una piscina stracolma di pubblico. È un incontro da 1X2, abbiamo lavorato sodo in settimana per cancellare l’1 e la X" commenta coach Sellaroli, che avrà a disposizione tutta la squadra, compresi Virdis convalescente e Iaci, a piene forze, ma senza preparazione settimanale alle spalle per concomitanti impegni di lavoro. Proprio nell’ultimo turno il Lerici ha staccato l’Aragno, che aveva chiuso la fase di andata in parità con i rossoblù, grazie ai tre punti guadagnati col Perugia e al contemporaneo pari dei genovesi col Rapallo. Gara al via alle 18.