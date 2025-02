Pallanuoto Serie B e C

Un sabato caldo alla piscina ’Mori’ della Spezia, dove oggi pomeriggio sono in programma due sfide che vedranno protagoniste altrettante formazioni della zona, rispettivamente impegnate nel campionato di serie B e serie C maschile. Si tratta del Lerici Sport, che alle 15 ospiterà nel campo di casa il fanalino di coda Rn Imperia 57 e della Marina Militare, che due ore dopo se la vedrà con la capolista del girone lombardo Sg Sport Arese. Formazione al completo per il tecnico dei Coccodrilli Andrea Sellaroli, che insieme punteranno a tenere la testa della classifica: 14 punti contro 3 della formazione di Ponente (ultima del girone 1 insieme a Wp Novara). Reduce da due ostici pari consecutivi contro Marina di Carrara e Aragno, il Lerici dovrà tenere a bada Locatelli e Dream Sport che tallonano: la missione sono i tre punti. "Una partita da non sottovalutare, nonostante le assenze per squalifica fra i nostri avversari, perché arriviamo da un periodo non facile. Per fortuna, anche se non abbiamo centrato la vittoria nelle ultime due gare, non abbiamo regalato i tre punti alle nostre inseguitrici, ma è arrivato il momento di imporci anche guardando alla sosta e mantenere la posizione prima della pausa che precederà le ultime due di andata" commenta Sellaroli.

Si sta riprendendo da un periodo-no la formazione con le stellette, che si prepara per una sfida non facile, al via nell’impianto di viale Fieschi alle 17. "Sarà una partita dura - esordisce coach Carlo Foti – Arese è una buona squadra fatta dagli stessi atleti che giocano insieme da anni; non hanno grosse individualità, ma la formazione (prima al pari con Busto Pn a quota nove lunghezze, contro le quattro dei padroni di casa, quinti) è buona. Recupero Bertagna, Sisti, Conselmo e Biancardi, ma mi manca sempre Franzoni. In casa voglio giocarmela con tutti e proviamo a fare il colpaccio. Dovremo, però - conclude - giocare come sappiamo".

Chiara Tenca