Pallanuoto serie B femminile - Oggi iniziano le Final Eight. Rari a caccia dell’A2. Sfida clou con Torino

Dopo un campionato di B condotto sempre ai vertici è arrivato il momento dell’esame finale che la Rari Nantes Florentia femminile di pallanuoto non può e non deve assolutamente fallire. Oggi e domani ad Avezzano si disputa la Final Eight che dovrà proclamare il verdetto per la promozione in A2. Le gigliate, guidate da questa stagione da Lucia Giannetti, vi arrivano con l’etichetta di grandi favorite dopo aver concluso a punteggio pieno la regular season, e con un ruolino di marcia implacabile: 8 vittorie, 149 reti segnate e 36 subite. Fra le avversarie incontrate l’Esseci Nuoto di Calenzano – seconda in classifica con un distacco di 6 punti – è stata l’unica, in qualche modo, a tenerle testa mentre le altre: Firenze Pallanuoto, Empoli e Azzurra Prato sono uscite dal giro quasi subito. La superiorità della Rari è proseguita nelle due gare dei playoff: prima con un monumentale 36-1 inflitto alla Nannini di Bellariva al Penta Modena, poi con un altrettanto severo 21-13 imposto in trasferta alla Mestrina Nuoto.

Ciò premesso, eccoci ora all’epilogo che la società, dopo la salvezza conquistata con la pallanuoto maschile nel campionato di A1, vorrebbe festeggiare con l’immediato ritorno delle donne in A2. Per riuscirci, inserite nel girone A della Final eight, le gigliate dovranno però vedersela con tre avversarie di spessore: la Project Sport Torino, prima del girone 1 Liguria, la toscana Esseci Nuoto, vice capolista che la Rari ha già superato nella fase eliminatoria; e l’Italica Roma, seconda del girone laziale.

Il sette biancorosso dovrà fare i conti con una pesante defezione: quella di Mariavittoria Osti, capocannoniera della squadra e della regular season, rimasta a casa per impegni di studio; ma le compagne faranno sicuramente di tutto per non farne avvertire l’assenza. Oggi alle 18 in programma subito il match clou, con la Rari contro le torinesi del Project Sport: l’altra principale candidata alla promozione; domani alle 12.45 seguirà la sfida con l’Esseci Nuoto per chiudere alle 18.45 con l’Italica Roma.

