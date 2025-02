PALLANUOTO serie b. L’Azzurra si arrende alle empolesi

Una gara equilibrata, che ha visto le pallanotiste pratesi andare in vantaggio e portarsi sul parziale di 3-1, prima di subìre il ritorno delle rivali. E’ il bilancio con cui l’Azzurra ha chiuso la seconda giornata del campionato di pallanuoto di Serie B, che ieri ha visto le ragazze sfidare l’Empoli nella cornice offerta dalla piscina Camalich di Livorno. Sono state le empolesi a vincere di misura, come testimonia il 6-5 finale. Le giocatrici allenate da coach Francesco Sanna hanno comunque offerto una buona prestazione, mostrando passi avanti evidenti dopo il ko maturato all’esordio contro l’Esseci Nuoto lo scorso 13 febbraio alla Colzi – Martini di via Roma (con le calenzanesi capaci di vincere per 13-1). Ed il prossimo 5 marzo se la vedranno con la Rari Nantes Florentia, nel terzo incontro del torneo: il progetto tecnico avviato negli anni della pandemia ha portato alla costruzione ed alla crescita di un gruppo ormai arrivato fra le "senior", che punta ad accumulare ulteriore esperienza e competitività.