Pallanuoto Serie B. Lerici a passo di carica. Vince e resta in vetta

Lerici 13 Imperia 5 (4-1, 1-1, 4-1, 4-2)

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente 2, Iaci 1, Telara 1, Casazza 2, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani 1, Gatti, Menicocci 3, Ottazzi 1, Torracca, Torquati 2. All: Sellaroli

IMPERIA: Valenza, Carrai 2, Rombo, Sciocchetti, Marano 1, Corio 1, Tambuzzo, Prette, Cerliengo, Cesini 1, Di Lionardo.

Arbitro: Andrea Liso

LA SPEZIA – Continua la marcia del Lerici Sport nel campionato di serie B maschile: come da pronostico, i Coccodrilli battono ampiamente la Rn Imperia 57, che alla Mori cede ai padroni di casa senza possibilità di appello e mantiene la testa della classifica in solitaria. A fiaccare le velleità ospiti, oltre che il dislivello tecnico, anche la formazione ancora priva di tanti giocatori importanti, squalificati dopo la rissa contro il Rapallo che ha portato a sospendere il match della quarta di andata. Il team di Sellaroli guarda avanti. "L’Imperia – ha commentato il tecnico nel post gara – è una società storica cui dobbiamo portare rispetto. Hanno avuto vicissitudini di campo che li hanno portati ad affrontare la partita con una formazione molto rimaneggiata ed imbottita di giovani. Nonostante tutto, hanno dato battaglia e onorato l’impegno, non dobbiamo guardare il risultato finale. Da parte nostra, dobbiamo assolutamente fare meglio in fase realizzativa: certe occasioni non sfruttate negli scontri al vertice, possono pregiudicare il risultato finale. L’importante era comunque uscire dal periodo di flessione con una vittoria e con una buona prova difensiva visto che ultimamente non eravamo stati perfetti ed avevamo subito qualche gol di troppo. Siamo ancora primi in classifica". Il campionato riprenderà il 22 febbraio con la trasferta genovese contro il San Giorgio Wp.

Risultati. Locatelli-Marina di Carrara 8-7, Dream Sport-Aragno 14-14, Livorno-San Giorgio 7-9, Novara-Rapallo 7-11.

Classifica: Lerici Sport 17, Us L. Locatelli 16, Dream Sport 13, Gs Aragno 11, San Giorgio Wp e Cn Marina di Carrara 10, Rapallo Nuoto 9, Livorno Aquatics 6, Rn Imperia 57 e Wp Novara 3.

Chiara Tenca