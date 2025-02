Pallanuoto Serie B. Lerici doppio impegno con Livorno e Brescia

Doppio impegno nei campionati di serie B per la squadra maschile e quella femminile del Lerici Sport, che nel fine settimana scenderanno in campo per affrontare rispettivamente il Livorno Aquatics (domani alle 15 alla ’Mori’ di Spezia) e Brescia (domenica 2 alla ’Cicci Rolla’ della Venere Azzurra). Resta ferma, invece, la nuova formazione iscritta alla serie D, dopo l’esordio nello scorso week end. Dopo una serie di incontri insidiosi, almeno sulla carta il calendario sorride ai Coccodrilli, che nell’ultima giornata del girone di andata punteranno a mantenere la testa della classifica vedendosela contro la terzultima forza del girone 1. Capitan Virdis e i suoi hanno attualmente un solo punto di vantaggio (20) sulla diretta inseguitrice Locatelli e quattro sulla seconda Dream Sport. Il favore del pronostico dovrà esser sfruttato appieno per rimanere avanti a tutte le inseguitrici. "Ultima partita del girone di andata – commenta coach Andrea Sellaroli - faremo di tutto per continuare a rimanere imbattuti, visto che anche le inseguitrici non demordono. Il Livorno ha già battuto squadre importanti come Aragno ed Imperia, noi, per problemi di lavoro, ci siamo allenati poco insieme questa settimana, e di solito quando questo accade, non forniamo grandi prestazioni; ma non dobbiamo cercare scuse". La formazione sarà al completo. Si prepara all’esordio casalingo contro le Leonesse, dopo il debutto positivo in esterna di domenica scorsa contro la Milano Waterpolo Academy il sodalizio guidato da Sellaroli e dalla vice Pellegri, che seguono il team tornato in B femminile dopo due stagioni con la preparatrice atletica Enrica De Simone. "Sarà bello giocare nella nostra piscina – continua il tecnico – l’ultima volta che lo avevo fatto con la femminile, eravamo in serie A1 nell’anno in cui ci eravamo presi anche qualche bella soddisfazione come il pareggio contro l’Orizzonte Catania. Spero che la nostra vasca torni ad essere un campo ostico per tutte le avversarie come allora". Chiara Tenca