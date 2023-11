Pallanuoto serie B maschile. Il nazionale argentino Echenique potenzia la rosa del Lerici Sport

Dopo tre mesi con la nazionale argentina di pallanuoto, di cui è capitano e che ha guidato alla conquista del bronzo ai Giochi Panamericani e ai campionati del mondo di Fukuoka, Tomàs Echenique, talentuoso centroboa di Rosario classe 1993, è finalmente approdato alla corte di coach Andrea Sellaroli. Un arrivo da tempo annunciato, che completa la rosa dei Coccodrili, ormai pronti per la partenza del campionato di serie B in programma il 2 dicembre, quando il Lerici affronterà in trasferta il Perugia. L’atleta sudamericano, fratello di Gonzalo in forza alla Pro Recco, sceglie anch’esso in Liguria con obiettivi ben chiari. "Sono contentissimo di essere qui, spero di meritare tanto incoraggiamento intorno a me e a tutta la squadra. Dopo questo periodo intenso con la mia Nazionale, mi mancava molto la tranquillità, che con il Lerici ritrovo. L’inizio, con i compagni e l’allenatore, è stato decisamente buono" dichiara. E punta, grazie ad un impegno intenso, a fare il botto.

"In Argentina, il bronzo ai giochi Panamericani mancava da 60 anni, qui la serie A2 da quasi 50: chissà che riesca anche questa volta! Cercherò di dare uno sprint in fase offensiva: il mio ruolo è importante nella pallanuoto e porterò esperienza e carattere. Si dovrà lavorare ogni giorno per bene e in partita cogliere i frutti di tutto ciò che si è fatto in settimana". Tomàs ha già militato in formazioni italiane in passato. "Con il Palermo abbiamo conquistato la serie B lo scorso anno e in precedenza ero in A2 con il Civitavecchia, che è retrocesso e ritroverò come avversario. Conosco ancora qualcuno di questa formazione, ma non delle altre, ma sono certo che daremo tutti molto" conclude. Intanto, il Lerici Sport chiama a raccolta i suoi tifosi: domenica alle 16 alla piscina "Cicci Rolla" della Venere Azzurra, saranno presentate tutte le formazioni rossoblù.

Chiara Tenca