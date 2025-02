Pallanuoto Serie B maschile. Missione compiuta per il Lerici. Vittoria e vetta della classifica

San Giorgio 8Lerici Sport 11(1-3, 2-1, 4-4, 1-3)

SAN GIORGIO: Cardo, Mora, Amorevole, Sgherri, Vassallo, Sironi, Lombardo, Damiani, Calza, Leoncini, Sanvito, Di Leo, Sacco, Santarelli.

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli (nella foto).

Arbitro: D’Antino

Reti: Vassallo 1, Calza 3, Leoncini 2, Sanvito 1, Di Leo 1 (Sg), Iaci 2, Casazza 1, Barrile 1, Italiani 2, Gatti 2, Menicocci 1, Ottazzi 2 (L).

GENOVA – Missione compiuta per il Lerici Sport, che espugna la piscina Lago Figoi di Genova e batte 11-8 la ‘bestia nera’ San Giorgio Wp, dopo un match "difficile come da pronostico" sottolinea coach Andrea Sellaroli. I Coccodrilli mantengono cosi la testa della classifica con un punto sulla seconda Locatelli, che continua a tallonarli dopo aver battuto l’Aragno nell’ultimo turno. In campo i rossoblù dettano i ritmi, ma non appena riescono ad incrementare il vantaggio, i padroni di casa rientrano, fino a trovare il pari in tre diverse occasioni nel terzo quarto, chiuso sull’8-7. Decisivo il parziale di 3 a 1 nell’ultima frazione, con fondamentale intervento del portiere Cavo a due minuti dalla fine, che neutralizza un rigore. "Di buono c’è che l’anno scorso una partita così probabilmente non l’avremmo vinta, ma di sicuro abbiamo ancora tanto lavoro da fare per migliorare la qualità di gioco, nonostante il primato in classifica" commenta Sellaroli. Sabato 1° marzo il calendario sorride al Lerici Sport, che ospiterà alla Mori la terzultima in classifica Livorno. Risultati: Livorno Aquatics-Rapallo Nuoto 7-7, Rn Imperia 57-Dream Sport 4-8, Cn Marina di Carrara-Wp Novara 12-7, Gs Aragno Us L. Locatelli 3-8. Classifica: Lerici Sport 20, Us L. Locatelli 19, Dream Sport 16, Cn Marina di Carrara 13, Gs Aragno 11, Rapallo Nuoto e San Giorgio Wp 10, Livorno Aquatics 7, Rn Imperia 57 e Wp Novara 3.

Chiara Tenca