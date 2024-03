Pallanuoto Serie B, Tolentino in trasferta a Bologna per la prima giornata di ritorno

Chiuso il girone di andata, torna - dopo la sosta - il campionato di pallanuoto di serie B maschile. La formazione di Tolentino, "matricola" della categoria, affronta in trasferta - in questa prima giornata di ritorno - la compagine di Osimo. La sfida, data l’indisponibilità della piscina del "Passetto" di Ancona (come riferito nei giorni scorsi dal Carlino), si giocherà oggi alle 15.30 nella vasca dello "Sterlino" a Bologna. In regione, infatti, non ci sono altri impianti omologati per le gare di serie A e B: l’unico è quello dorico, ora chiuso però per mancanza di necessarie documentazioni. Osimo pertanto ha individuato la piscina bolognese come "campo di gara". Per il prossimo match casalingo toccherà pure alla società Npn Tolentino indicare una sede di gara. Possibili alternative sarebbero Firenze o Roma, le città più vicine in cui ci sono impianti idonei. Una situazione pesante per la squadra tolentinate a livello di spesa e sotto il profilo degli allenamenti settimanali.