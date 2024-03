Pallanuoto Serie C. A caccia dell’ottavo hurrà di fila. Ma con Verona ci sarà da lottare

Vietato distrarsi. La Reggiana (21) va a caccia dell’ottava vittoria in altrettante partite ospitando alle 18,15 in via Melato la Rari Nantes Verona (10), quarta in classifica: i granata, tuttavia, devono fare attenzione a non considerare la sfida con gli scaligeri una semplice formalità sulla strada che porta allo scontro diretto del prossimo turno con lo Sporting Lodi, secondo a 2 lunghezze, rischio su cui il tecnico Franceschetti avrà sicuramente ammonito i suoi in settimana. Verona arriva in città reduce da due risultati positivi di fila, il pari con Preganziol e la vittoria su Trento, mentre i padroni di casa arrivano dal vittorioso derby con Formigine, dove ancora una volta hanno messo in mostra tutta la forza di un attacco che viaggia a 14 reti di media a partita, risultando a tratti ingiocabile per le formazioni di pari categoria. Nelle altre gare della penultima d’andata lo Sporting a visita alla RN Trento; Mestrina, terza, gioca nella vasca di casa il derby veneto con la CSS Verona, mentre Preganziol e Bissolati Cremona ricevono rispettivamente Parma e Formigine.