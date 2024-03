Pallanuoto serie c. Marina Militare insegue la vittoria

Torna in vasca la Marina Militare di coach Carlo Foti, che oggi pomeriggio disputerà la seconda partita casalinga consecutiva alla ’Mori’ della Spezia contro la Sg Andrea Doria e cercherà di spezzare la striscia negativa che dura da ormai tre giornate nel campionato di serie C. I ragazzi di coach Carlo Foti sono pronti per il match, che prenderà il via alle 16.30. "Affronteremo la gara contro una squadra ostica, di grande esperienza fra A, B e C e ne conosciamo la forza. Questa settimana ho lavorato per rimettere in sesto la squadra dopo le ultime battute d’arresto – dice il tecnico – pur sapendo che siamo giovani e leggeri per competere con realtà fisiche e d’esperienza, anche se i miei ragazzi danno sempre il massimo. Ai siamo allenati bene, siamo pronti e vediamo di affrontarli con la giusta determinazione, senza dare troppi input e cercare di arrivare rilassati e affrontare l’impegno nel miglior modo possibile". Formazione al completo.

C.T.