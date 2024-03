PALLANUOTO SERIE C. Marina Militare ko: "Brutta prestazione. Ora riscattiamoci»

Ancora una battuta d’arresto per la Marina Militare, che subisce la terza sconfitta consecutiva (prima casalinga) ad opera del Certaldo Nuoto, vittorioso alla ’Mori’ per 9-5. Gara sempre all’inseguimento per il team di coach Carlo Foti, che dopo questo tris di stop resta in terza posizione 9 punti, insieme agli avversari di questo turno e all’Andrea Doria. "Una partita brutta in tutto e per tutto, la peggior prestazione dall’inizio del campionato – ammette il tecnico – Abbiamo cercato di tenere fino al terzo tempo, ma siamo stati sottotono, con poca lucidità: una giornata no che ha compromesso il risultato". Questo week end, la Marina Militare osserverà il turno di riposo per la C e l’under 18. La Marina Militare è scesa in vasca con Belluomini, Di Caro 1, Franzoni, Conselmo A., Pardini, Conselmo M., Bertucci, D’Imporzano, Pelliccia, Biancardi 4, Sartori N., Sartori D., Lazzeri.