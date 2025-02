Pallanuoto Serie C maschile. Marina Militare ci prende gusto. Tre punti nella trasferta a Monza

BUCCINASCO 9 MARINA MILITARE 14 (2-3, 3-3, 1-5, 3-3)

BUCCINASCO: Tonin, Papi, Masetti, Lapenna, Bona, Mazzoleni, Simonetti, Montagnini, Sarotto, Pea, Ficalora, Travaglini, Guasto, Rossi.

MARINA MILITARE: Belluomini, Di Caro, Franzoni, Conselmo, Maltinti, Pardini, Bertucci, Pelliccia, Sisti, Biancardi, Bertagna, Gatto D., Gatto A. All. Foti

Arbitro: Di Peso

Reti: Simonetti 2, Pea 1, Ficalora 4, Travaglini 2 (B), Di Caro 2, Conselmo 1, Maltinti 3, Sisti 2, Biancardi 4, Bertagna 1, Gatto A. 1 (M.M.).

MONZA – Ancora un exploit della Marina Militare: i ragazzi di coach Carlo Foti battono il Buccinasco 9 e continuano la marcia verso la riconquista di posizioni preziose in classifica, bissando il successo contro il Busto. "Torniamo dalla trasferta di Monza con tre punti – commenta il tecnico – abbiamo fatto fatica nei primi due tempi, poi il parziale di 5-1 nel terzo ci ha permesso di portare a casa con tranquillità la partita. Stiamo migliorando. Sabato ci aspetta un’altra verità col Varese in casa e ci potrà dire molto sul prosieguo del campionato. I giovani danno il contributo e quando un ’senatore’ deve prender fiato si fanno trovare pronti: sono fiducioso, se giochiamo come sappiamo non ce n’è per nessuno".

C.T.